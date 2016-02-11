В Киеве от гриппа умерли 49 человек

В Киеве по состоянию на 11 февраля от гриппа скончались 49 человек.

Об этом сообщает Главное управление Государственной санэпидслужбы в Киеве.

«С начала эпидсезона (на 11.02.2016) от осложнений (пневмоний) от гриппа умерло 49 человек, в т. ч. за 5-ю неделю – 11 человек, за 4 дня текущей недели - 5 – все умершие взрослые. В 29 случаях установлен грипп А», - говорится в сообщении.

По данным СЭС, за 4 дня текущей, 6-й, недели заболели 13 тыс. 991 человек, что на 24,8% ниже аналогичного периода предыдущей, 5-й, недели. Снижение заболеваемости отмечается среди всех возрастных категорий населения. Школьники составляют 16,7% от всех заболевших.

В Киеве за 5 неделю (31 января – 6 февраля) зарегистрировано 28 тыс. 459 больных, что на 20,9% ниже аналогичного периода предыдущей недели.

Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения города составил 98,6 и был ниже эпидемического порога для данной недели на 18,5%, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на 11 февраля от гриппа умерли 260 человек. При этом по Киеву в министерстве сообщали о 30 умерших.