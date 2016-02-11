Киевсовет утвердил трехлетнюю программу "Дети. Семья. Столица"

Киевсовет утвердил городскую целевую программу «Дети. Семья. Столица» на 2016-2018 годы с объемом финансирования 160 млн 865 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 93 из 111 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Из общей суммы финансирования средства бюджета Киева составляют около 150 млн грн. Предполагается привлечь также средства инвесторов и партнеров.

Как сообщалось на заседании, на сегодняшний день в Киеве на учете находятся 2 383 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 239 продолжают находиться вне семейного окружения. Всего на учете центров социальных служб для семьи, детей и молодежи находились 11 857 семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, где воспитывается 17 341 ребенок. 691 семья была снята с социального сопровождения с положительным результатом, в связи с преодолением или минимизацией сложных жизненных обстоятельств.

Кроме того, на учете Службы по делам детей и семьи находятся 588 детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. К данной категории отнесена новая социальная группа - дети, перемещенные из зоны проведения АТО и временно оккупированных территорий.

Итак, на своевременное выявление безнадзорных и беспризорных детей, социально-правовую защиту детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, программа предусматривает финансирование на следующие три года в размере 6 млн грн, а для предоставления социальных услуг детям, молодежи и семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи, а также на социальное инспектирование и социальное их сопровождение - 16,3 млн грн.

Также программой предусмотрены расходы в сумме 13,2 млн грн на обеспечение деятельности районных центров социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями.

Программа предусматривает и постоянный мониторинг состояния социально-правовой защиты детей, противодействия насилию в семье и торговле людьми, осуществление социальной работы с детьми, семьями и молодежью; непосредственное предоставление поддерживающих социальных услуг детям, семьям с детьми; проведение рекламной кампании и разъяснительной работы, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко также подчеркнула, целевая программа «Дети. Семья. Столица» предусматривает в течение трех лет охватить семейными формами воспитания максимальное количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, создать 10 патронатных семей, 3 детских дома семейного типа.