В Сумской области количество умерших от вирусной пневмонии увеличилось до 23 человек

В Сумской области, по состоянию на 10 февраля, количество умерших от вирусной пневмонии увеличилось до 23 человек, в том числе 10 – вирусологически подтвержденные случаи пандемического гриппа штамма А.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его информации, 6 больных умерли в Конотопском районе, 5 – в городе Сумы, 3 – в Сумском районе, по 2 – в Бурынском и Лебединском районах, по 1 – в Тростянецком, Белопольском, Недригайловском районах, а также городах Шостка и Ромны.

Читайте такжеСумщина: эпидпорог по гриппу и ОРВИ снизился до 25%Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 февраля, в Сумской области смертность от вирусной пневмонии составила 18 случаев, в т.ч. 9 случаев вирусологически подтверждены.