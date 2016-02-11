На Закарпатье обнаружили нарколабораторию в многоэтажке

В Мукачево Закарпатской области полиция обнаружила наркотическую лабораторию в квартире многоквартирного дома.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Согласно сообщению, самую крупную с начала года нарколабораторию выявили вчера, 10 февраля.

«В арендованной 2-комнатной квартире в 9-этажке в микрорайоне Росвигово в г. Мукачево полицейские обнаружили специально оборудованную нарколабораторию для выращивания марихуаны искусственного происхождения, которую наркоманы называют «гидропоника» или «шишки», - сообщили в отделе коммуникации.

По данным полиции, в горшках для цветов произрастало 37 растений конопли, которые уже почти созрели. «Через две недели должен был быть наркоурожай - около 5 кг высушенной марихуаны, за которую на «черном рынке» можно было выручить почти 600 тысяч гривен! Поскольку один грамм «гидропоники» среди наркоманов идет за 120-150 гривен», - отметили в полиции.

Как выяснили работники областного управления уголовной полиции, заправлял наркобизнесом 38-летний мукачевец, известный в определенных кругах по кличке Луи, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Читайте такжеВ Мариуполе ликвидирована нарколаборатория, в которой синтезировали метамфетамин«Луи снял в октябре прошлого года 2-комнатное жилье в микрорайоне Росвигово в Мукачево, одну комнату оборудовал под нарколабораторию. Мужчина обклеил комнату специальной термопленкой, установил лампы обогрева и освещения, вентилятор, датчики температуры и влажности. Наладил систему питания растений водой и минудобрениями. Как потом объяснит полицейским сам Луи, все это он вычитал в Интернете», - сообщили в отделе коммуникации.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Незаконное выращивание конопли). Растения и оборудование изъято и направлено на экспертизу. В отношении наркодельца решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие также должно установить возможных сообщников злоумышленника.