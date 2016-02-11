В Житомире зафиксирован восьмой случай смерти от гриппа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, по состоянию на 10 февраля за минувшие сутки гриппом и ОРВИ заболели 29 человек, 25 из которых - дети. От осложнений гриппа вчера умер мужчина 1979 года рождения. Проверяется наличие у него вируса A (H1N1).

По данным официального сайта Житомирской облгосадминистрации, за последние сутки в области гриппом и ОРВИ заболело 1837 человек, из них детей - 923, взрослых - 914, беременных женщин - 7. Показатель заболеваемости составляет 85,5 на 10 тысяч населения, что на 9% ниже эпидемического порога. По состоянию на 9 февраля, в области остается приостановленным обучение в 157 учебных заведениях, в том числе в 123 школах и 34 детских дошкольных учреждениях.

Читайте такжеВ Киеве от гриппа умерли 48 человек

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 февраля в Житомире от гриппа умерло 7 человек - сообщалось на сайте городского совета. 4 февраля в школах Житомира каникулы из-за эпидемии гриппа продлены во второй раз - до 13 февраля включительно, обучение восстановят с понедельника, 15 февраля.