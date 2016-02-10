Штаб Ахметова поможет 3-летней девочке в коме из Дзержинска, которую избила мать

Штаб Рината Ахметова помогает с лечением 3-летней Веронике из Дзержинска Донецкой области, которая находится в коме после избиения матерью. Сейчас девочка в реанимации на искусственной вентиляции легких, у нее сильное сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

С просьбой помочь в лечении малышки в Штаб обратился Вячеслав Аброськин, руководитель национальной полиции в Донецкой области.

«Уже сегодня мы доставим в дзержинскую больницу необходимые Веронике медикаменты, расходные материалы, средства гигиены и специальное питание. После рентгена оказалось, что девочку избивали неоднократно. У нее сросшиеся переломы ребер. Перевозить малышку сейчас нельзя, врачи очень сдержанны в прогнозах. Штаб Рината Ахметова сделает все возможное, чтобы помочь ребенку. Наши специалисты постоянно находятся на связи с врачами и готовы в дальнейшем передавать необходимые лекарства», ‒ рассказала Римма Филь, координатор Штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеГуманитарный штаб взял под полное сопровождение 71 взрослого и 9 детей Мариуполя, которые нуждались в неотложном леченииВ дзержинском социальном реабилитационном центре находятся 2 старших сестры Вероники, 4 и 16 лет. «Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 33-летней «горе-матери» из Дзержинска, которая 7 февраля избила свою трехлетнюю дочь. После «воспитания» ребёнок находится в коме, нетранспортабельна, лежит в реанимации городской больницы. По словам врачей, ей помочь может только чудо. Прогнозы очень неоптимистичны. Двое ее старших сестер находятся в местном интернате. До этого случая дети периодически прятались от «буйного под градусом» материнского нрава у бабушки, для которой сейчас единственный шанс забрать детей домой, это оформить опеку», ‒ сообщил Вячеслав Аброськин на своей фейсбук-странице.

Читайте такжеДвум раненым детям проведут сложные операции по восстановлению черепаВ Штабе Ахметова также следят за ситуацией со старшими девочками. «Сейчас их судьба зависит от готовности бабушки оформить опеку. Очевидно, что мать лишат родительских прав. Мы со своей стороны готовы помочь детям найти новую семью», ‒ прокомментировала Дарья Касьянова, руководитель проекта «Сиротству-Нет!» Гуманитарного штаба.