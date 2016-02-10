На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение - повысится уровень воды в реках

В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение по поводу сильных осадков в виде дождя и снега и повышения уровней воды в реках.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Согласно сообщению, по прогнозам Закарпатского гидрометеоцентра, вечером 10 и ночью 11 февраля по области и г. Ужгороде ожидаются сильные дожди, ночью 11 февраля - с переходом в сильный мокрый снег и снег.

Соответственно, 11 февраля на реках области будет происходить повышение уровней воды на большинстве рек на 0,5-1,5 метра; в нижних течениях р. Ужа – на 1,5-2 метра.

«На реке Тисе на участке В. Бычков - Хуст ожидается повышение на 2-2,5 м; в нижних течениях р. Боржавы - на 2-3 метра, возможны подтопления сельхозугодий отдельных населенных пунктов Иршавского района, автодороги «Виноградово-Шаланки», - добавили в УГСЧС.