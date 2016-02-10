В двух районах Житомирской области продлили карантин

Как сообщили сегодня в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, соответствующее решение принято властями области для предотвращения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ на территории региона.

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«В 133 учебных заведениях области продлили карантин еще на неделю», - говорится в сообщении ОГА. Уточняется, что в нескольких районах - Черняховском (до 10 февраля) и Житомирском (до 12 февраля включительно) продлен карантин, поскольку там еще фиксируется превышение эпидпорога. Поэтому для профилактики гриппа и ОРВИ и недопущения их распространения в области еще остаются закрытыми на карантин 133 учебных заведения.

В то же время в ОГА отметили, что на пятой неделе 2016 года показатель заболеваемости в Житомирской области на 9% ниже эпидемического порога. В связи с тенденцией к снижению уровня заболеваемости большинство учебных заведений региона с 8 февраля уже возобновили свою работу и начали обучение школьников.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля этого года в Житомирской области карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ повторно продлили еще на неделю. По состоянию на 1 января в 602 учебных заведениях региона карантин был продлен до 3 (Красноармейском, Коростенском, Коростышевском районах и городе Коростене) или 5 февраля (в остальных городах и районах).

4 февраля в школах Житомира каникулы из-за эпидемии гриппа продлены во второй раз - до 13 февраля включительно, обучение восстановят с понедельника, 15 февраля.

По состоянию на вчера, в Житомире был зафиксирован седьмой случай смерти от осложнений пандемического гриппа A (H1N1).