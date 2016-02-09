В Черновицкой области количество смертей от пандемического гриппа увеличилось до 12

В Черновицкой области количество смертей от пандемического гриппа А(Н1N1) увеличилось до 12.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сегодня сообщила главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.

Медик отметила, что люди умерли в результате осложнений гриппа – пневмонии.

"Еще в 4 летальных случаях проводятся лабораторные исследования по установлению причины смерти", - сообщила Гопко.

Кроме того, медик отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом на Буковине постепенно снижается.

Вместе с тем, пресс-служба Черновицкого горсовета сообщила, что в течение 5-7 февраля в Черновцах 6 человек заболели гриппом А(Н1N1), у 20 человек выявили пневмонию, а всего 628 человек обратились в больницы за медицинской помощью по причине ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 января в Черновицкой области медики подтвердили 9 случаев смерти от пандемического гриппа А(H1N1).