Волынь готова выделить средства на профилактику и лечение гриппа

Председатель Волынского областного совета Игорь Палица заявил о готовности выделить средства из областного бюджета на профилактику и лечение гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА, об этом он сказал во время совещания с главврачами по поводу эпидемиологической ситуации.

Во время заседания начальник главного управления Госсанэпидемслужбы области Наталия Янко заметила, что в этом году доминирует вирус гриппа AH1N1, который является особенно агрессивным. Самым эффективным методом борьбы с вирусами гриппа, по ее словам, является вакцинация. Эти прививки не входят в перечень обязательных, закупаются за средства местных бюджетов или за средства из других источников. В этот раз на покупку таких вакцин было выделено 200 тыс. грн (одна вакцина стоит 150 грн).

В свою очередь Палица подчеркнул, что главная цель совещания с главврачами – сделать все возможное, чтобы не допустить летальных случаев от вируса гриппа и максимально предупредить риск заболевания.

«Если врач обращается, чтобы проверить есть грипп у пациента или нет, и человек говорит, что не имеет денег, то мы можем это из областного бюджета дофинансировать. Нужно сделать все возможное, чтобы снизить риски смертности. Нам не надо, чтобы из реанимации уже брались пробы. А чтобы предупредить сложное заболевание, следует принимать упреждающие меры. Профилактика стоит лишь 5% от лечения самой болезни. И вообще, мы не должны отправлять родственников искать деньги, это все будет обеспечено из областного бюджета», – отметил председатель Волынского облсовета.

Он также подчеркнул, что главврачи медучреждений, где лечат больных от пневмонии, должны сказать, чего именно сейчас не хватает.

«Кареты» скорой помощи должны быть укомплектованы необходимыми препаратами, обеспечены топливом. Антибиотики, которые сегодня используются при лечении пневмонии, должны быть для пациентов бесплатными. Значительное внимание следует уделить профилактической работе: в СМИ размещать социальную рекламу, обеспечить необходимыми материалами о симптомах гриппа и путях профилактики таких заболеваний населения», - подчеркнул Палица.

Читайте такжеВ Украине от гриппа умерли уже 246 человек - МинздравОн также обратился и к руководителям фармацевтических сетей с просьбой дать возможность закупить оригинальные препараты для лечения пневмонии по оптовым ценам.

Уже завтра, 10 февраля, руководители медучреждений области должны представить свои предложения и конкретные суммы для реализации необходимых мер по борьбе с гриппом и его профилактике.

По официальным данным, на Волыни уже зафиксировано 106 тысяч случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в результате - 10 человек умерло.