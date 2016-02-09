Сумщина: эпидпорог по гриппу и ОРВИ снизился до 25%

Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, на 5-й неделе превышение эпидпорога по области составило 25%, тогда как две недели назад этот показатель достигал своего максимума и был превышен в 2,3 раза, а неделю назад – в 1,8 раза.

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В целом, в области, по оценкам медиков, в настоящее время наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Нынешняя волна гриппа стихает, однако бдительность терять рано: 40 больных гриппом в медучреждениях области все еще находятся в тяжелом состоянии. На конец февраля – начало марта медики прогнозируют очередную эпидемию. Но вторая волна гриппа будет легче и не такой массовой», – отметил Бутенко.

По его информации, вирусологически подтвержден пандемический вирус гриппа А(H1N1) у 50-ти заболевших в области.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области по состоянию на 6 февраля количество умерших от вирусной пневмонии увеличилось до 18 человек, в том числе 9 – вирусологически подтвержденные случаи гриппа штамма А.