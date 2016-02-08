В Одесском регионе от пандемического гриппа умерло 38 человек, в Черкассах - 6 человек

В Одесском регионе количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом A(H1N1), увеличилось до 38 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ситуационного центра по гриппу, созданного при департаменте здравоохранения и социальной защиты Одесской областной государственной администрации, по официальным данным, по состоянию на 8 февраля, в общей сложности от гриппа с начала эпидсезона умерли 40 человек, в том числе двое – от сезонного, остальные – от пандемического.

«Из 40 летальных случаев 27 – в Одессе, остальные – в районах области», - отметили в пресс-службе.

В то же время, как сообщили УНИАН в управлении Государственной санэпидслужбы в Одесской области, в Одессе за прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 6,2% по сравнению с позапрошлой неделей.

Снижение зарегистрировано среди взрослого населения - на 19,7%, но среди детей до 17 лет заболеваемость выросла на 6,6%.

Общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по области ниже эпидемического порога на 40,7%. Превышение эпидемического порога отмечается только в Белгород-Днестровском районе, в связи с чем на этой территории действуют меры оперативного плана по борьбе с гриппом.

По данным мониторинга вирусологических исследований, среди населения наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием А(H1N1) - пандемический.

Летальные случаи от осложнений гриппа (пневмония), лабораторно подтвержденных как вирус А(H1N1)-пандемический, зарегистрированы среди взрослого населения в городах Одесса и Ильичевск, районах области - Арцизский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Николаевский, Раздельнянский, Татарбунарский, Саратский, Болградский. «Все случаи связаны с поздним обращением за медицинской помощью», - утверждают в управлении.

В лечебно-профилактических учреждениях области продолжают действовать ограничительные мероприятия (масочный режим, запрет посещения больных в стационарах, усиление противоэпидемического режима - влажная уборка с дезинфицирующими средствами, проветривание, ультрафиолетовое облучение).

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в школах Одессы снят карантин, который был введен с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом А(H1N1).

В Украине с начала эпидемического сезона по состоянию 8 февраля от гриппа умерли 220 человек.

В Черкассах с начала эпидемиологического сезона из-за осложнений от пандемического гриппа A(H1N1) умерло 6 человек.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Черкасского горсовета.

По информации государственной санитарно-эпидемиологической службы Черкасской области, в области зарегистрированы 4 лабораторно подтвержденных летальных случая от осложнений пандемического гриппа А(H1N1). Случаи зафиксированы в городе Умань, в Маньковском, Тальновском и Черкасском районах.

В общем, в Черкасской области с начала эпидсезона по состоянию на 5 февраля заболели свыше 112 тыс. человек, что составляет 9% от общего количества населения. Из числа заболевших – более 65 тыс. детей в возрасте до 17 лет (58%). Госпитализированы 8874 человека (8% от числа заболевших), из них 5717 детей (64%).