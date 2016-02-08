В Черкасской области уменьшается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Черкасской области в течение последней недели превышение эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшилось до 13,8% с 99% на позапрошлой неделе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Черкасской области, в области уровень заболеваемости гриппом постепенно снижается, однако превышение эпидемического порога остается на уровне 13,8%.

Эпидемический порог превышен в 10 из 20 районов области: Чернобаевском, Золотоношском, Шполянском, Маньковском, Катеринопольском, Уманском, Черкасском, Смелянском, Городищенском, Тальновском районах, а также в городах Черкассы – 4,5% и Ватутино – 3,9%.

В Черкассах сегодня снят карантин в школах и ученики школ и внешкольных заведений начали занятия. Уже с субботы, 13 февраля, ученики начнут догонять школьную программу в связи с прекращением обучения с 19 января из-за эпидемии гриппа в городе. Отработка пропущенной школьной программы по субботам продлится до 1 мая, поскольку уже 5 мая у выпускников начнется внешнее независимое оценивание.

Завтра, 9 февраля, возобновится учебный процесс в школах города Умань Черкасской области в связи со снижением показателя заболеваемости ОРВИ и гриппом. Школьники Умани находились на вынужденных каникулах с 18 января.