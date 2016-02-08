В Киеве снижается уровень заболеваемости гриппом

Об этом сообщает Главное управление Государственной санэпидслужбы в Киеве.

«С начала эпидсезона (на 08.02.2016) от осложнений (пневмонии) гриппа умерли 46 человек, в т.ч. за 5-ю неделю - 12 человек, за 1-й день текущей недели - 1. Все умершие взрослые», - говорится в сообщении.

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По данным СЭС, в Киеве за 5-ю неделю года (31 января - 6 февраля) зарегистрировано 28 тыс. 459 больных, что на 20,9% ниже предыдущей недели. Снижение заболеваемости отмечается среди всех возрастных категорий населения.

Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения города составил 98,6 и был ниже эпидемического порога для данной недели на 18,5%.

В возрастной структуре заболеваемости детей преобладают дети в возрасте 1-4 лет, их заболеваемость составила 42,03 среди всех детей. Среди школьников зарегистрировано 3872 случая заболевания, что составляет 29,8% всех заболевших детей.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на 8 февраля от гриппа умерли 220 человек. При этом в сообщении министерства отмечалось, что в Киеве зарегистрировано 14 смертей от гриппа.