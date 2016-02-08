Штаб Ахметова возобновил доставку еды одиноким старикам в Донецке

Сегодня, 8 февраля, волонтеры Штаба Рината Ахметова возобновят доставку на дом продуктовых наборов старикам и инвалидам, проживающим в Донецке и близлежащих городах. На маршруты выехало 3 бригады в Донецке и 3 – в Макеевке, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«Нашими постоянными партнерами по адресной доставке продуктов на неподконтрольной территории были «Ответственные граждане». Поскольку они в данный момент приостановили свою деятельность, мы столкнулись с нехваткой волонтеров. В Штабе Рината Ахметова оперативно было принято решение сформировать дополнительные бригады и продолжить доставку продуктов », – прокомментировала ситуацию Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеГуманитарный штаб взял под полное сопровождение 71 взрослого и 9 детей Мариуполя, которые нуждались в неотложном леченииПо Донецку и Макеевке бригады волонтеров будут выезжать на доставку ежедневно. До конца недели планируется возобновить выезды в Торез, Снежное и Шахтерск.