В Житомирской области зафиксирована вспышка АЧС

Как сообщает официальный сайт Житомирской облгосадминистрации, 6 февраля на территории охотничьего клуба ООО «КСК» в 58 квартале Поташнянского лесничества Радомышльского лесхоза Житомирской области было найдено 7 трупов диких кабанов в возрасте от 10 месяцев до 5 лет.

От 4 голов был отобран патматериал и направлен в Киев в Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. В этот же день был получен положительный результат на АЧС.

Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Радомышльской районной государственной администрации, в отдельных селах Радомышльского района с 7 февраля объявлен карантин.

Определена зона защиты радиусом 3 км, в которую вошло село Став-Слобода указанного района. В данном населенном пункте поголовье свиней отсутствует. Устанавливаются ветеринарно-милицейские посты при выезде в село Став-Слобода.

Принимаются карантинные меры: запрещен вывоз из зоны защиты свиней, туш свиней, мяса, продуктов и сырья из них других отходов, которые могут быть фактором передачи или распространения АЧС.

Также определена зона наблюдения радиусом 20 км, в которую вошли: Радомышльский район, части Брусиловского, Коростышевского районов Житомирской области. В пределах данной зоны запрещена торговля живыми свиньями, мясом и другими продуктами свиноводства.

Работники ветеринарной медицины района при участии органов местного самоуправления проводят подворный обход, проводится разъяснительная работа с жителями района об опасности данного заболевания.

Справка УНИАН. В 2015 году зарегистрировано 40 случаев заболевания АЧС в девяти областях Украины, из которых в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, Николаевской - 4, Ривненской и Одесской – по 2, в Житомирской и Черкасской – по одному случаю. При этом в дикой природе произошло 5 вспышек.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается только нагреванием до высоких температур.