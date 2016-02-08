В Сумской области количество умерших от вирусной пневмонии увеличилось до 18 человек

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его информации, за последнюю неделю в области умерли 5 человек, в т.ч. один человек - сегодня.

«За последнюю неделю в Сумской области было обследовано 477 больных, у 65 пациентов выявлена вирусная пневмония, среди которых у 50 человек был подтвержден грипп вируса А. К сожалению, 5 больных умерли: по одному - в Недригайлове и Конотопе, еще 3 - в Сумах, один из которых - сегодня. Все умершие - люди 35-60 лет, которые поздно обратились за медицинской помощью. Сейчас есть еще два очень тяжелых больных в Липовой Долине и Сумах», - отметил Бутенко.

По данным главного управления Госсанэпидслужбы в Сумской области, за последнюю отчетную неделю, по состоянию на 5 февраля в регионе заболело 11 тысяч 516 человек, показатель составил 102,71 на 10 тыс. населения, что на 25,83% выше эпидемического порога.

Превышение эпидпорога на 7-50% продолжается в 7 районах и 3 городах, в более 1,5 раза - в 5 районах и 1 городе. Наибольшее превышение эпидпорога зафиксировано в Липоводолинском районе (в 2,6 раза).

По сравнению с прошлой неделей произошло снижение заболеваемости населения области гриппом и ОРВИ на 3022 человека, в т.ч. среди детей - на 973 (4195 против 5168). Удельный вес детей в структуре заболевших составляет 36%.

Количество госпитализированных в стационары уменьшилось и составляет 796 человек против 918 - на прошлой неделе, из них детей - 414 человек, или 9,87% из числа заболевших.

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До сих пор приостановлен учебно-воспитательный процесс в 128 учебных заведениях в 6 районах и 5 городах области, в т.ч. в 14 детских дошкольных учреждениях, 111 школах, 3 профессионально-технических учебных заведениях.

Против гриппа с начала эпидсезона в области привито 2775 человек из контингентов повышенного эпидемического (895 человек) и медицинского риска (1860 человек), среди которых преимущественно медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений, воспитанники и подопечные специализированных интернатов для детей и взрослых.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области по состоянию на 2 февраля смертность от вирусной пневмонии составила 13 случаев, в т.ч. 5 случаев вирусологически подтверждены.