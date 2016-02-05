В Одессу доставили 16 бойцов, раненных в зоне АТО
16:20, 05 февраля 2016Новости регионов
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В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
В Одессу бойцы доставлены самолетом / Фото: УНИАН
В Одессу сегодня доставили 16 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. По его словам, пятеро бойцов – в тяжелом состоянии.
«Прибыл борт! 16 ребят...5 тяжелых...», - написал Танцюра.
В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
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