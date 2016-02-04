В Киеве врачи фиксируют спад заболеваемости гриппом и ОРВИ

Об этом информируют в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

Согласно полученным данным, количество госпитализированных в стационары г.Киева за сутки 3 февраля несколько уменьшилось. Так, на лечение поступило 119 пациентов, из них – 79 больных ОРВИ (33 ребенка и 46 взрослых), 40 больных гриппом (1 ребенок, 39 взрослых).

По состоянию на 4 февраля в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находится 976 пациентов, больных гриппом и ОРВИ, из них – 678 больных ОРВИ и 298 больных гриппом. Из 298 больных гриппом у 107 пациентов обнаружена пневмония как осложнение заболевания. Из 298 больных гриппом 270 человек получают лечение в условиях отделений и 28 человек находятся в реанимационных отделениях.

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Сейчас в учреждениях здравоохранения 228 свободных коек (92 для детей, 136 для взрослых), свободных аппаратов ИВЛ (неинвазивных) для лечения ОРВИ и гриппа: для взрослых – 14, детей – 2.

Отмечается, что согласно информации Главного управления Госсанэпидслужбы, в г.Киеве на 4-й неделе эпидемического сезона наблюдается превышение эпидемического порога заболеваемости на 13,08%.

Как сообщалось, за сутки 25 января заболело 8 390 человек, за 26 января – 7 559, за 27 января – 6 360, 28 января – 5 751, 29 января – 5 185, за 30 января – 1 928, за 31 января – 883, 1 февраля – 7 017, за 2 февраля – 5 704.