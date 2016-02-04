На Черниговщине количество умерших от пандемического гриппа возросло до 10 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Черниговской облгосадминистрации сообщил главный государственный санитарный врач Черниговской области Николай Донец.

По его информации, заболевшие свиным гриппом выявлены в 10 районах области и городах Нежин, Прилуки и Чернигов. Этот вирус стал причиной осложнений, в результате которых в области умерли уже 10 человек в возрасте от 29 до 78 лет.

Медики подчеркивают, что умершие принадлежали к группе медицинского риска заболевания гриппом. Также имело место позднее обращение больных (3-8 сутки) за медицинской помощью со дня начала заболевания.

«У всех лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1)», - констатировал Донец. Он добавил, что никто из умерших ни был привит. Всего в Черниговской области сделали профилактические прививки более 230 человек (0,1%) населения области, в том числе почти более 150 детей - воспитанников детских домов.

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На сегодняшний день приостановлены занятия в 600 учебных заведениях, в том числе в 80 детских садах почти во всех районах области, кроме Прилукского.

С начала эпидсезона (1 октября) в Черниговской области гриппом и ОРВИ заболели более 90 тыс. человек, в том числе 53,3 тыс. детей. За последние три дня заболеваемость снизилась до 44% выше эпидпорога. Самый высокий показатель зарегистрирован в Черниговском районе - 259,7%, а самый низкий - в Репкинском районе - 41,7%.

Медики ожидают, что первая волна заболеваемости гриппом и ОРВИ за одну-две недели пойдет на спад, зато в течение месяца стоит ожидать новую волну эпидемии, вызванной вирусом гриппа В. Уровень заболеваемости прогнозируется значительно ниже, а течение - легче. По прогнозам, в Черниговской области за эпидсезон заболеют почти 210 тыс. человек.