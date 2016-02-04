В Черкассах разоблачили подпольную нарколабораторию

Как сообщили корреспонденту УНИАН пресс-группе УСБУ в Черкасской области, во время совместной спецоперации с прокуратурой области в Черкассах задержали владельца нарколаборатории и еще шестерых участников преступной группировки.

Мужчина обустроил нарколабораторию в Черкассах, в доме на территории дачного кооператива. Преступники изготавливали психотропный наркотик амфетамин, который реализовывали на территории Черкасской области.

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Во время обысков, проведенных 3 февраля, правоохранители изъяли специальное оборудование, прекурсоры, ингредиенты, химические компоненты и реактивы для изготовления амфетамина в лабораторных условиях. Сотрудники спецслужбы также обнаружили более 10 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке составляет более 2 млн грн.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.