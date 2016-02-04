На Волыни с начала эпидсезона от гриппа умерли 8 человек

В Волынской области с начала эпидсезона от гриппа умерли восемь человек, в том числе четырехмесячный ребенок и врач-лаборант Луцкой городской клинической больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Госсанэпидслужбы в Волынской области, эпидемический порог в области превышен в 2,5 раза. Превышены эпидемические пороги в городах Луцке на 43,1%, Луцком, Гороховском, Камень-Каширском, Киверцовском, Ковельском, Любомльском, Старовыжевском районах – более чем вдвое. Также за минувшую неделю превышены эпидемические пороги в Любомльском, Любешевском, Шацком и Иваничевском районах. С начала эпидсезона 2015-2016 годов заболели гриппоподобными инфекциями и ОРВИ – почти 90 тыс. человек (7% от числа жителей области), из них более 50 тыс. детей до 17 лет, или 22% детского населения. За этот же период госпитализированы почти 3 тыс. больных, 70% из которых дети до 17 лет.

За период эпидсезона умерли с подозрением на грипп восемь человек, у двоих из них подтвержден вирусологический пандемический вирус А(H1N1). Лабораторией ГУ «Волынский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» с начала эпидсезона проведено вирусологических обследований у 110 больных острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По результатам выделено от 13 больных вирус гриппа типа А(H1N1), который является доминирующим в эпидсезоне 2015-2016 гг.

Как отмечается в сообщении, в связи с высоким уровнем заболеваемости временно приостановлено обучение в общеобразовательных школах и в дошкольных учебных заведениях (всего 534 заведения, из них 395 школ, 115 дошкольных учебных заведений и 24 внешкольные детские учреждения) в городах Луцк, Нововолынск, Ковель и почти во всех районах, кроме Рожищенского, Старовыжевского и Любешовского. Проводится мониторинг заболеваемости в средних учебных заведениях, ПТУ области. В одном из них обучение не прекращалось, так как процент больных не превышает 10-12%. В высших учебных заведениях – каникулы.

По данным четвертой недели 2016 года заболели ОРВИ 15 730 человек, что в 1,3 раза больше третьей недели. В течение четвертой недели госпитализировано – 553 больных (против 366 за предыдущую неделю), из них 315 (57%) – дети до 17 лет. Количество случаев тяжелых острых респираторных инфекций в течение четвертой недели возросло более чем вдвое (148 случаев против 68).