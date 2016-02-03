Одесса просит у Минздрава вакцину против туберкулёза - 60 тысяч доз вакцины БЦЖ

Одесский горсовет просит Министерство здравоохранения Украины обеспечить город вакциной против туберкулеза и других опасных заболеваний.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты приняли сегодня в ходе заседания сессии. За соответствующее решение проголосовали 62 депутата (всего в Одесском горсовете 64 депутата).

Документ адресован премьер-министру Арсению Яценюку, министру здравоохранения Александру Квиташвили и парламентскому комитету по вопросам здравоохранения.

Читайте такжеВ США пройдут КИ вакцины БЦЖ в лечении диабета 1 типа«В Одессе стремительно растет уровень заболеваемости туберкулезом - он уже в два раза превышает средний показатель по стране. В последние два года детей в возрасте от 4 до 8 лет не прививали. 95% больных детей не были вакцинированы», - говорится в обращении.

Горсовет просит обеспечить Одессу 60 тыс. доз вакцин БЦЖ.

Отмечается, что также не проводится вакцинация от таких заболеваний, как дифтерия, коклюш, паротит и корь.

Справка УНИАН. БЦЖ - вакцина против туберкулеза. Первичная вакцинация здоровых детей проводится на 3-5 день жизни, ревакцинация - в возрасте 7 лет.