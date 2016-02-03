В школах Чернигова карантин из-за эпидемии гриппа продлен до 8 февраля

В школах Чернигова карантин из-за эпидемии гриппа продлен во второй раз - до понедельника, 8 февраля.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городского совета, соответствующее решение одобрено сегодня во время заседания городского оперативного штаба для координации действий по предотвращению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ на территории Чернигова.

По информации начальника эпидемиологического отдела Черниговского городского управления Госсанэпидслужбы в области Светланы Аландаренко, с 29 января по 2 февраля в городе гриппом и ОРВИ заболели 3303 человека, из них 30,6% составляют дети до 17 лет (1014 человек).

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения города, по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе, уменьшился на 10,7%, составляет 114,3 на 10 тыс. населения и превысил недельный эпидпорог на 11,08%, дневной эпидпорог на 57,8%.

Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей уменьшилась среди всего населения на 10,8%, среди детей до 17 лет - на 60,3%.

Всего с начала эпидемического сезона заболели гриппом и ОРВИ более 37 тыс. жителей города - это 12,8% населения Чернигова, в том числе гриппом - более 870 черниговцев. Гриппом и ОРВИ переболели 45% детей до 17 лет.

Читайте такжеВ Украине от гриппа умерли уже 185 людей - МинздравУчитывая состояние заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Чернигове, дополнительные каникулы для черниговских школьников на заседании штаба решили продлить до 8 февраля.

Заместитель начальника управления здравоохранения городского совета Ольга Малец отметила, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Чернигове несколько улучшается.

«Это показатель того, что ограничительные противоэпидемические мероприятия введены своевременно и что они результативны», - сказала она.

Малец также добавила, что все медицинские учреждения города продолжают работать в оперативном режиме 7 дней в неделю.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове из-за эпидемии гриппа карантин в школах был объявлен, согласно распоряжению городского головы Владислава Атрошенко, с 25 января, затем продлен до 5 февраля.