В Одесском национальном медуниверситете разоблачили схему незаконного обогащения его руководителей
В октябре 2015 года создали благотворительный фонд, через который организовали получение наличных от врачей университетских клиник.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконного обогащения руководителей Одесского национального медицинского университета.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, руководство Одесского медуниверситета совместно с Институтом стоматологии Академии медицинских наук Украины создало в октябре 2015 года благотворительный фонд, через который организовало получение наличных от врачей университетских клиник.
«Злоумышленники установили конкретные планы ежемесячной сдачи денег с каждого стоматологического кресла - 13 тыс. грн и технического работника - 6,5 тыс. грн. Ежемесячно из трех клиник медуниверситета на счет фонда противоправно поступало почти полмиллиона гривен», - добавили в пресс-центре.
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В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства руководителей клиник и другие неотложные следственные действия.