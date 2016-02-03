В Одесском национальном медуниверситете разоблачили схему незаконного обогащения его руководителей

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконного обогащения руководителей Одесского национального медицинского университета.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, руководство Одесского медуниверситета совместно с Институтом стоматологии Академии медицинских наук Украины создало в октябре 2015 года благотворительный фонд, через который организовало получение наличных от врачей университетских клиник.

«Злоумышленники установили конкретные планы ежемесячной сдачи денег с каждого стоматологического кресла - 13 тыс. грн и технического работника - 6,5 тыс. грн. Ежемесячно из трех клиник медуниверситета на счет фонда противоправно поступало почти полмиллиона гривен», - добавили в пресс-центре.

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Читайте такжеВ Одессе задержали чиновника, который брал взятки у врачей «Изъята бухгалтерская документация, печати фонда, 105 тыс. грн и 1350 долл. США. Деньги были разложены в отдельные пакеты с указанием месяца получения», - уточнили в пресс-центре.

В настоящее время продолжаются обыски по месту жительства руководителей клиник и другие неотложные следственные действия.