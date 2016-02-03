В Кировограде из-за ОРВИ и гриппа опять продлили каникулы в школах
11:14, 03 февраля 2016Новости регионов
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В Кировограде четвертый раз продлили дополнительные каникулы в школах в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ в городе.
УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кировоградского городского совета, согласно приказу управления образования учебный процесс приостановлен во всех школах города до 5 февраля включительно. Таким образом, учебный процесс в школах должен возобновиться с понедельника, 8 февраля.
В Кировоградской области эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 61,5%.
Как сообщал УНИАН, в Кировограде в связи с увеличением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с 18 января объявлены дополнительные каникулы.
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