В 300 сёл на Донбассе доставили помощь мобильные бригады волонтеров

Мирные жители 300 населенных пунктов Донецкой области в «серой зоне» и отдаленных районах на неподконтрольной территории получили помощь от Штаба Рината Ахметова. Штаб уделяет особое внимание оказанию помощи жителям линии соприкосновения, где перебои с электричеством, нет продуктов питания.

Один из последних выездов волонтеров – 4 села Марьинского района. Одни граничат с неподконтрольной территорией, в других – много переселенцев. За один день работы помощь получили 850 человек в Парасковеевке, Славном, Новомихайловке, Степном. «Спасаясь от обстрелов, люди переселялись в соседние села по району, у многих нет работы, на небольшие соцвыплаты и гуманитарку выживают целыми семьями. Мы по-прежнему помогаем самым социально незащищенным. Больше всего среди них стариков», ‒ рассказывает Евгения Рзаева, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба.

Читайте такжеШтаб Ахметова обеспечит инсулинозависимых детей тест-полосками«Мобильные» волонтеры Штаба Ахметова выдавали помощь в 9-ти районах Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Это – Ясиноватский, Волновахский, Артемовский, Марьинский, Амвросиевский, Шахтерский, Тельмановский, Новоазовский, Володарский районы, а также город Дзержинск и его поселки-сателлиты.

«За 8 месяцев работы мы составили для себя своеобразную «мобильную карту помощи». Работая непосредственно с людьми на местах, наши волонтеры могут реально оценить потребности и обстановку. Это те села, где поддержка требуется постоянно. В течение февраля наши бригады посетят еще порядка полусотни населенных пунктов в 6 районах Донецкой области», ‒ говорит Евгения Рзаева.

Проект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи. По состоянию на 2 февраля 2016 года помощь от мобильных бригад волонтеров Гуманитарного штаба получили более 87 тысяч человек.