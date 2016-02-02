В Киеве вспышка гепатита А - среди студентов КПИ

Вспышка заболевания вирусным гепатитом А зафиксирована среди студентов Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в г. Киеве.

Отмечается, что «заболели шесть человек, которые жили в двух разных общежитиях вуза - общежития №4 и №10».

«У пяти студентов диагностировали вирусный гепатит А, желтушная форма, средней степени тяжести, еще у одного - легкой», - сообщают в Госсанэпидслужбе г. Киева.

Читайте такжеВо Львовской области 4 человека госпитализированы с диагнозом "вирусный гепатит А"Заболевание было обнаружено не сразу, первый случай зафиксирован еще 18 декабря прошлого года, последний - 28 января нынешнего. Все больные были госпитализированы в инфекционные отделения столичных больниц.

Также сообщается, что «у всех шестерых диагноз подтвержден лабораторно. После каждого случая заболевания контактных лиц обследовал врач, все они направлены для медицинского наблюдения в студенческой поликлиники НТУУ «КПИ».

«После выявления случаев заболевания специалисты отделения дезинфектологии ГУ "Киевский МЛЦ ГСЭС" на объектах проводили заключительную дезинфекцию. Всего было отобрано 125 смывов на выявление бактерий группы кишечной палочки (70 смывов в общежитии №4, 25 смывов в общежитии №10 и 30 смывов в столовой НТТУ «КПИ». Отобраны 4 образца питьевой воды на исследования по микробиологическим показателям (на наличие вируса гепатита А)», - отметили в СЭС и добавили: «До 8 февраля студенты НТУУ «КПИ» находятся на зимних каникулах, однако эпидемиологическое расследование продолжается».