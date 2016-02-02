Минздрав выделит Черкасской области 12 млн грн для достройки областного перинатального центра

Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время выделит Черкасской области 12 млн грн, необходимые для достройки областного перинатального центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции в Черкассах.

По словам министра, в прошлом году в Украине четыре области нуждались в достройке перинатальных центров. Достроить удалось только во Львовской области, где ситуация была наиболее острой.

"В этом же году достройка областных перинатальных центров является главным приоритетом. Если мы хотим проводить в стране реформы, то нам нужна хорошая перинатальная служба", - отметил Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах строительство областного перинатального центра началось в 2013 году, но после было приостановлено в 2014 году из-за нехватки средств.

В октябре 2014 года готовность будущего перинатального центра, который будет работать в составе областной больницы, оценивалась в 80-90%. В здании необходимо завершить отделочные работы, смонтировать систему водоснабжения на нескольких этажах, установить туалеты, провести пусконаладочные работы технологических помещений, системы вентиляции и лифтов, укомплектовать помещения мебелью.