Во Львове и Харькове продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ

Во Львове в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин в школах продлили до 5 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб сегодня во время брифинга.

Он отметил, что на территории города превышен эпидемический порог.

«С 25 по 31 января - пиковая неделя - зарегистрировано наибольшее количество заболевших. В целом, более 9 тыс. человек, из них около 50% - дети. Это самый высокий уровень заболеваемости, который был за январь. Таким образом, интенсивный показатель составил 119,9 при эпидемическом пороге 108,8. Соответственно, было принято решение о том, чтобы продлить приостановку учебного процесса в школах в связи с высоким уровнем заболеваемости”, - отметил Зуб.

Он также проинформировал, что за минувшие сутки, 1 февраля, в городе зарегистрировано 1900 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

На сегодняшний день в городских стационарах лечатся 136 человек с пневмонией, из них 23 ребенка, 7 человек в отделениях реанимации, трое из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. За этот период уже выписано 85 пациентов, которые переболели пневмонией.

Как сообщал УНИАН, во Львове, в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ с 27 января были приостановлены занятия в школах и внешкольных учреждениях.

Во Львовской области с начала эпидсезона по состоянию на 1 февраля зарегистрировано 9 смертей от пандемического гриппа (штамм А (N1H1)), в том числе 5 во Львове.

В школах Харькова продлен карантин из-за ОРВИ и гриппа до особого распоряжения городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сегодня, 2 февраля, сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

По ее словам, на данный момент статистика заболеваемости не позволяет возобновить учебный процесс, поэтому карантин в школах продлится до особого распоряжения городского головы.

В свою очередь главный санитарный врач Харькова Ирина Зубкова добавила, что в городе в целом наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, в основном, у взрослых и дошкольников, но среди детей, которые учатся в школах, уровень заболеваемости растет.

"Количество больных детей школьного возраста на четвертой неделе выше, чем на третьей. Поэтому принято решение пока не допускать школьников к занятиям в школах. В конце недели мы будем собираться и решать вопрос возобновления учебного процесса со следующей недели", - подчеркнула Зубкова.

Она сообщила, что специалисты мониторят ситуацию с заболеваемостью на ОРВИ ежедневно. 1 февраля в Харькове заболели 563 человека, 82 из них – дети.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области с начала эпидемиологического периода погибли от осложнений гриппа 11 человек.