В Одессу доставлены 15 бойцов, раненых в зоне АТО
09:00, 02 февраля 2016Новости регионов
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В Одессу доставлены 15 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.
В Одессу доставлены 15 бойцов, раненых в зоне АТО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook. Военнослужащих достав ли самолетом из Днепропетровска. Из 15 человек – двое в тяжелом состоянии.
«15 человек...2 тяжелых», - написал Танцюра.
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Военнослужащих на нескольких машинах скорой помощи транспортировали с аэродрома в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
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