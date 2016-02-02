В Одессу доставлены 15 бойцов, раненых в зоне АТО

09:00, 02 февраля 2016
Новости регионов
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В Одессу доставлены 15 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook. Военнослужащих достав ли самолетом из Днепропетровска. Из 15 человек – двое в тяжелом состоянии.

«15 человек...2 тяжелых», - написал Танцюра.

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Военнослужащих на нескольких машинах скорой помощи транспортировали с аэродрома в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

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