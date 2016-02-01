Штаб Ахметова обеспечит инсулинозависимых детей тест-полосками

С 1 февраля Штаб Рината Ахметова будет выдавать тест-полоски для инсулинозависимых детей Донбасса по программе «Лекарства детям». Одноразовые тест-полоски ежедневно необходимы больным сахарным диабетом для измерения уровня глюкозы в крови, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Заявки на тест-полоски принимаются на горячую линию Штаба, прежде всего, их получат 220 детей, которые ранее получили трехмесячный запас инсулина.

«Штаб Рината Ахметова всегда гибко реагирует на потребности людей. Мы выдавали инсулин, когда в нем была острая потребность. По нашему промежуточному анализу, дети, проживающие на неподконтрольной территории Донбасса, а также дети-переселенцы обеспечены инсулином на определенный период времени. К нам стало поступать много звонков о необходимости тест-полосок, которые не менее важны больному сахарным диабетом ребенку. Ведь введение инсулина возможно только после точных данных содержания сахара в крови, и именно тест-полоски помогают его определить», ‒ рассказала Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба.

Также в рамках программы «Лекарства детям» продолжается выдача противосудорожных и противоастматических препаратов тяжелобольных детям, проживающим на неподконтрольной территории, а также детям-переселенцам на мирной территории Донбасса. На сегодняшний день выдано более 640 пакетов медикаментов.

Программа «Лекарства детям» была запущена в октябре 2015 года. Цель – обеспечить детей из Донбасса с тяжелыми хроническими диагнозами специальными препаратами, которые подходят исключительно им.

Выдача тест-полосок и препаратов от Гуманитарного штаба осуществляется детям в возрасте до 18 лет с неподконтрольных территорий, а также переселенцам на мирной территории Донбасса. Получить их можно только в аптеках мирных Артемовска, Мариуполя и Краматорска Донецкой области.

Заявки принимаются по телефону горячей линии Штаба 0800 509 001. Подробности о том, кто и как может получить медикаменты, – здесь.