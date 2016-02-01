В Харьковской области от осложнений гриппа умерли 11 человек, В Житомирской - 4 человека

В Харьковской области с начала эпидемиологического сезона (октябрь 2015 года) в результате осложнений от гриппа умерли 11 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения.

Всего, по данным департамента здравоохранения ОГА и областной СЭС, с ноября прошлого года в области ОРЗ заболели почти 101 тыс. человек. В 59 из них подтвержден свиной грипп АH1N1 (36 – дети).

Директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Александр Галацан заметил, что за прошедшие выходные заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями в регионе снизилась более, чем вдвое.

"В течение последних трех дней мы видим четкое снижение обращений по поводу ОРВИ. Если три дня назад на экстренную медицинскую помощь поступало около 500 вызовов в сутки от жителей города Харькова и области, то за минувшие сутки поступило около 230 вызовов. При этом именно на воскресенье, как правило, приходится наибольшее количество вызовов. Если на прошлый понедельник у нас было 3,3 тыс. больных, то на сегодняшний день мы зафиксировали 934 случая. Для медиков это убедительный показатель того, что заболеваемость уменьшается", - сказал Галацан.

Он также сообщил, что согласно данным областного управления санитарно-эпидемиологической службы, эпидпорог в Харьковской области не будет превышен.

"Возможно превышение эпидпорога только в двух районах области - Боровском и Барвенковском. Но там приняты все меры для локализации инфекции: закрыто несколько учебных учреждений, проводятся обходы домовладений медработниками. В целом, ситуация абсолютно управляема", - отметил директор департамента здравоохранения.

По его словам, из-за спада заболеваемости в области не планируются ограничительные меры.

"Решение о приостановлении учебного процесса в школах было принято в Харькове - и это оправдано. Такое ограничение позволило перекрыть пути передачи инфекции, ведь городские школьники пользуются общественным транспортом, ездят в переполненном метро, посещают места массового скопления, при этом не пользуются масками. В области такой потребности не было. Решения о закрытии принимались точечно, там, где это было необходимо", - подытожил Галацан.

В Житомирской области с начала года с начала года от гриппа и осложнений умерли 4 человека.

Как сообщила УНИАН руководитель департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Житомирской областной государственной администрации Ольга Григорьева, по состоянию на 1 февраля в регионе от свиного гриппа (A/H1N1) умерли 2 человека: 1 человек - в Бердичеве и еще один человек - в Житомире.

Также в Житомирской области в этом году от осложнений гриппа умерли 2 человека.

Вместе с тем, в области сейчас наблюдается снижение количества обращений в амбулаторные учреждения. Так, по оперативным данным государственной санитарно-эпидемиологической службы в Житомирской области, на 4-й неделе 2016 года в регионе отмечалось снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,9%, по сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших лиц составило 13 тыс. 414 человек.

Всего в области сейчас показатели заболеваемости превышают эпидпорог на 6%. Среди зарегистрированных больных 46,3% – дети до 17 лет. Госпитализировано 928 человек, из них 560 детей.

Превышение показателя эпидемического порога зарегистрировано в 17 районах области. В связи с этим, решением местных органов власти указанных районов в настоящее время приостановлен учебный процесс в 503 школах и 142 детских дошкольных учреждениях.

По результатам лабораторных исследований материала больных установлено, что с начала эпидсезона в Житомирской области в 33 случаях выявлен положительный результат пандемического вируса гриппа А(H1N1), однако в большинстве случаев превалируют аденовирусы (41,8%), вирусы парагриппа (31,3%) и респираторно-синцитиальные вирусы (16,4%).

Как сообщал УНИАН, с 14 января во внешкольных заведениях Житомира с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин. Распоряжением Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина до 6 февраля из-за гриппа в Житомире были продлены каникулы для школьников.

В Бердичеве две недели назад был зафиксирован смертельный случай, вызванный заболеванием свиным гриппом.