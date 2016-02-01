На Закарпатье женщина с 15-летним сыном отравились угарным газом

На Закарпатье женщина с 15-летним сыном госпитализированы в реанимацию из-за отравления угарным газом.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации главного управления национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Согласно сообщению, происшествие произошло 31 января в с. Малый Раковец Иршавского района Закарпатья.

Как выяснилось, причиной утечки газа был неправильный монтаж и эксплуатация самодельной печи в доме.

«43-летняя потерпевшая с сыном, учеником 10-го класса, сейчас находятся в реанимационном отделении Иршавской райбольницы. По словам врачей, угрозы жизни пострадавших нет», - сообщили в отделе коммуникации.