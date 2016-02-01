На Закарпатье женщина с 15-летним сыном отравились угарным газом
16:31, 01 февраля 2016Новости регионов
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43-летняя потерпевшая с сыном, учеником 10-го класса, сейчас находятся в реанимационном отделении Иршавской райбольницы.
По словам врачей, угрозы жизни пострадавших нет / Фото: УНИАН
На Закарпатье женщина с 15-летним сыном госпитализированы в реанимацию из-за отравления угарным газом.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации главного управления национальной полиции Украины в Закарпатской области.
Согласно сообщению, происшествие произошло 31 января в с. Малый Раковец Иршавского района Закарпатья.
Как выяснилось, причиной утечки газа был неправильный монтаж и эксплуатация самодельной печи в доме.
«43-летняя потерпевшая с сыном, учеником 10-го класса, сейчас находятся в реанимационном отделении Иршавской райбольницы. По словам врачей, угрозы жизни пострадавших нет», - сообщили в отделе коммуникации.
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