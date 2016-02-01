В больницах Сум разворачивают дополнительные места из-за роста заболеваемости гриппом

В Сумах в медучреждениях разворачивают дополнительные койкоместа за роста заболеваемости гриппом / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, учитывая увеличение заболеваемости и с целью обеспечения стандартов оказания медицинской помощи больным, в городской детской клинической больнице Святой Зинаиды дополнительно развернуто 120 инфекционных коек, в городской клинической больнице №4 – 60 инфекционных коек.

Всего в стационарах города Сумы на лечении находится 345 больных ОРВИ и их осложнениями (из них 166 детей), в том числе: больных гриппом – 26, больных пневмонией – 186 (из них 41 ребенок), 19 больных – с тяжелым течением, в том числе 6 детей.

«Городской голова Сум Александр Лысенко дал поручение руководителю департамента финансов, экономики и бюджетных отношений о выделении дополнительных средств в сумме 658,7 тыс. грн с целью создания неснижаемого запаса лекарственных средств для оказания неотложной помощи больным гриппом, ОРВИ и их осложнениями», – говорится в сообщении.

По информации городского отдела здравоохранения, пороговый уровень заболеваемости для данного периода составляет 93,35 на 10 тыс. чел. Фактический уровень заболеваемости составляет 219,0 на 10 тыс. чел., то есть превышен пороговый уровень в 2,3 раза или на 134,6%.

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Как сообщал УНИАН, в Сумах с 19 января учебный процесс приостановили в школах и профессионально-технических учебных заведениях, с 20 января – в детских садах. Планировалось, что карантин продлится до 25 января включительно. Однако 25 января, из-за сложной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, карантин в школах, детских садах и заведениях профессионально-технического образования был продлен по 30 января включительно.

29 января в Сумах решением комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям карантин в школах, детских садах и профессионально-технических учебных заведениях из-за гриппа и ОРВИ продлен по 1 февраля включительно.

1 февраля пройдет новое заседание комиссии, которая примет решение о продлении или прекращении карантина в учебных заведениях.