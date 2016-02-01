В Одессе собирают подписи за продление карантина в школах

В Одессе идет сбор подписей за продление карантина в школах из-за тяжелых осложнений, которые вызывает пандемический грипп /

Как передает корреспондент УНИАН, петиция, выставленная на сайте onlinepetition.in.ua, набрала уже больше 10 тыс. подписей.

«На данный момент в Одессе самая большая смертность от гриппа, но при этом школы открывают, вероятность того, что процент заболеваемости увеличится велика… Многим одесситам не понравилось решение об открытии школ в это время, я надеюсь, эта петиция вас убедит», - написал автор, обращаясь к меру Одессы Геннадию Труханову.

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Как сообщал УНИАН, в Одесском регионе количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом A(H1N1) составляет 33 человека.

С 1 февраля в школах Одессы снят карантин, который был введен с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом А(H1N1).

Из бюджета Одессы выделено финансирование в размере 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц. Аналогичная сумма – из бюджета ОГА.