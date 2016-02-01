В Одессе усилят меры по предотвращению распространения ОРВИ и гриппа

Как сообщили УНИАН в департаменте и связям с общественностью Одесского городского совета, во время заседания городского координационного штаба по предупреждению распространения заболевания населения Одессы ОРВИ и гриппом мэр Одессы Геннадий Труханов поручил усилить превентивные меры, которые позволят предотвращать распространение заболевания.

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В связи с этим Одесское городское управление Главного управления госсанэпидслужбы в Одесской области и департамент здравоохранения горсовета разработали ряд рекомендаций. В частности, администрации кинотеатров, развлекательных комплексов и заведений должны проводит контроль и ограничить посещения посетителей и сотрудников с явными симптомами острых респираторных заболеваний. Кроме того, должны обеспечить для посетителей возможность приобрести либо безвозмездно выдавать на территории развлекательного заведения медицинские маски, а также проводить регулярную санобработку помещений.

Администрации супермаркетов, торговых центров и магазинов не должны допускать сотрудников с признаками острых респираторных заболеваний к выполнению служебных обязанностей, связанных с контактом с людьми и продуктами питания. Также обязаны обеспечить персонал медицинскими масками и проводить регулярную санобработку помещений.

Горожанам необходимо ограничить посещение массовых развлекательных мероприятий и по возможности мест массового скопления людей.

«Принятые ранее в Одессе превентивные меры по нераспространению ОРВИ и гриппа в виде продления каникул в школах и усиленного санитарно-эпидемическим режима в лечебных учреждениях дали свои результаты. По информации Министерства здравоохранения Украины, уровень заболеваемости гриппом в Одесском регионе является одним из самых низких по стране», - подчеркнули в департаменте, добавив, что с начала эпидсезона заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одессе ни разу не превысила эпидемический порог.

Как сообщал УНИАН, в Одесском регионе количество умерших от осложнений, вызванных пандемическим гриппом A(H1N1) составляет 33 человека.

С 1 февраля в школах Одессы снят карантин, который был введен с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом А(H1N1).

Из бюджета Одессы выделено финансирование в размере 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц. Аналогичная сумма – из бюджета ОГА.