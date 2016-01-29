В Черкасской области эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 99%, в Черкассах - на 41%

Черкассы. 29 января. УНИАН. В Черкассах эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 41,4%, в Черкасской области - на 98,9%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Черкасской области, в области за период с 21 по 28 января заболели 16089 человек, что составляет 1,3% от общего количества населения. Из числа заболевших – 7062 ребенка в возрасте до 17 лет (44%). Показатель общей заболеваемости на 10 тыс. населения составил 128,9 человек. Госпитализированы 1230 человек (8% заболевших). Из числа госпитализированных – 682 ребенка (55%).

С начала эпидсезона по состоянию на 29 января в области заболели почти 106 тыс. человек, или 8,5% общей численности населения. Из числа заболевших – более 62 тыс. детей в возрасте до 17 лет (59%). Госпитализированы 7588 человек (7% заболевших). Из числа госпитализированных – 5080 дети (55%).

В области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 98,9%. Превышения эпидпорогов зарегистрированы во всех районах области, кроме Жашковского.

В области зарегистрированы 3 летальных случая от осложнений гриппа: по одному в Черкассах, Городищенском и Тальновском районах. Все они произошли за последнюю неделю.

Читайте такжеИз-за гриппа и ОРВИ во многих регионах Украины продлили каникулыВ Черкассах с 21 по 28 января зарегистрировано 4126 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. В городе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 41,4%.

Удельный вес заболевших детей и подростков составляет 35%, что ниже показателя предыдущей недели. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ произошел за счет взрослых, в частности, лиц в возрасте от 30 до 64 лет.

За неделю в Черкассах по результатам вирусологического обследования у 17 человек выделен вирус пандемического гриппа А(H1N1), в частности, у 15 взрослых и 2 детей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в школах и внешкольных учебных заведениях Черкасс из-за гриппа и ОРВИ карантин, который действует с 19 января, продлен до 2 февраля включительно.