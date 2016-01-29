В Харьковской области спасатели освободили из снежных заносов 6 "скорых"

В Харьковской области спасатели за сутки освободили из снежных заносов 6 автомобилей "скорой помощи", которые направлялись на вызовы к больным.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, за прошедшие сутки спасатели отреагировали на 8 вызовов, связанных с освобождением техники из снежных заносов.

По данным ГСЧС, кроме 6 автомобилей медиков, спасатели освободили 2 грузовика, попавших в снежные заносы.

"Во всех случаях спасатели помогли водителям двигаться дальше, отбуксировав транспортные средства на расчищенные участки дорог. Всего было привлечено 8 спасательных автомобилей повышенной проходимости, а также 25 спасателей", - говорится в сообщении.

За прошедшие 11 суток спасатели оказали помощь 99 автомобилям "скорой помощи" и 85 легковым и грузовым автомобилям, освободив их из снежных заносов.