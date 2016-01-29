Из-за эпидемии гриппа карантин в киевских школах продлен до 8 февраля

Карантин в киевских школах продлили до 8 февраля / УНИАН

Как сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, такое решение было принято сегодня, 29 января, на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, проинформировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Киев сейчас находится на пике эпидемии. Чтобы не подвергать детей опасности, мы решили продлить профилактический карантин еще на неделю, и возобновить уроки в понедельник, 8 февраля», – отметила она.

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По словам Старостенко, поскольку на следующей неделе начинаются занятия у студентов, городская власть приняла решение дополнительно проинформировать Министерство образования и науки, которому подчинены высшие учебные заведения, о рекомендации Госсанэпидслужбы относительно ограничительных противоэпидемических мероприятий в столице.

Как сообщал УНИАН, киевская власть приняла решение о временном прекращении учебного процесса в школах города с 16 января и до улучшения эпидситуации.

По состоянию на 29 января в Киеве, по данным СЭС, от гриппа умер 21 человек.