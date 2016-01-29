В Чернигове эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 150%

Как сообщили УНИАН в управлении Госсанэпидемслужбы в Черниговской области, в области в течение 27 января заболели гриппом и ОРВИ 2834 человека, из них 1223 - дети (43,2%). Госпитализированы 102 больных, в том числе 57 детей. Заболеваемость выше эпидпорога на 108,4%. Среди зарегистрированных за сутки случаев заболевания у 255 человек подозревается грипп. Такие больные выявлены в 9 районах области и городах Нежин, Прилуки и Чернигов.

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В Чернигове, который является опорной базой Центра гриппа и ОРВИ, вчера заболели 1156 человек, из них детей - 393 (34%) и зарегистрировано 136 случаев гриппа. Превышение эпидемического порога на 151,9%. В городе введены ограничительные меры.

Учитывая ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди всего населения и особенно среди детей, приостановлены занятия в 479 общеобразовательных и детских учреждениях. Все медицинские учреждения областного центра переведены на 7-дневную рабочую неделю.

В области зафиксировано пять случаев смертей вследствие гриппа. В последнем случае - в Нежинском районе умер мужчина, 1986 г.р., который обратился за медицинской помощью на 7-й день заболевания.