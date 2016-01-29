В Кировоградской области зафиксирован третий случай смерти от свиного гриппа.

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Кировоградской облгосадминистрации, на территории области зарегистрирован третий смертельный случай от осложнений вируса пандемического гриппа A/H1N1 (свиной грипп). «Этот случай подтвердила экспертиза. Мужчина поздно обратился в больницу», - отметил директор департамента здравоохранения Олег Рыбальченко.

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Напомним, в Кировограде было зафиксировано два случая смерти от пандемического гриппа. По состоянию на 25 января в области количество больных гриппом и ОРВИ превысило эпидпорог на 69%.