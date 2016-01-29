В Сумской области от переохлаждения с начала года погибли 8 человек

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«В Сумской области морозы унесли жизни 8 человек. От переохлаждения умерли 3 жителя Сум, 2 - Лебедина, 2 - Белополья и 1 - Краснопилья», - говорится в сообщении.

С целью предотвращения травмирования и гибели людей в результате переохлаждения, ГСЧС в области обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила поведения в период низких температур, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 января в Сумской области от обморожения и переохлаждения вследствие снижения температуры воздуха погибли 6 человек.

Сумская облгосадминистрация поручила райгосадминистрациям и местным органам власти в регионе усилить информирование людей о размещении пунктов обогрева.