В Сумской области от переохлаждения с начала года погибли 8 человек
В Сумской области за период с 1 по 28 января зарегистрировано гибель в результате переохлаждения 8 человек.
В Сумской области в результате переохлаждения с начала года количество погибших возросло до 8 человек / Фото УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«В Сумской области морозы унесли жизни 8 человек. От переохлаждения умерли 3 жителя Сум, 2 - Лебедина, 2 - Белополья и 1 - Краснопилья», - говорится в сообщении.
С целью предотвращения травмирования и гибели людей в результате переохлаждения, ГСЧС в области обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила поведения в период низких температур, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.
Читайте такжеВ Донецкой области зарегистрировано 206 случаев переохлаждения граждан
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 января в Сумской области от обморожения и переохлаждения вследствие снижения температуры воздуха погибли 6 человек.
Сумская облгосадминистрация поручила райгосадминистрациям и местным органам власти в регионе усилить информирование людей о размещении пунктов обогрева.