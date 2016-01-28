В столице ожидают вторую волну эпидемии гриппа

15:36, 28 января 2016
Новости регионов
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Главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан не исключает повторного введении карантина в общеобразовательных заведениях столицы из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве.

«Мы ожидаем вторую волну эпидемии гриппа и ОРВИ и повышения показателей заболеваемости, связанного с циркуляцией вируса гриппа В, в конце февраля-начале марта. Этот вирус естественно циркулирует в Украине», - отметил Рубан.

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Как сообщал УНИАН, в связи с эпидситуацией в школах столицы с 16 января по 1 февраля временно прекращен учебный процесс.

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