Препараты против гриппа развозят по регионам - Минздрав
11:34, 28 января 2016Новости регионов
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Противогриппозные препараты «Тамифлю» и «Реленца», предоставленные Украине в качестве гуманитарной помощи от Правительства Литвы, уже находятся на складах ГП «Укрвакцина» Минздрава Украины и готовы к развозки в соответствии с потребностями регионов.
УНИАН
Как сообщили УНИАН в Минздраве, объем гуманитарной помощи из Литвы составил 2 443 упаковок «Тамифлю» и 27 645 упаковок «Реленца».
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Препараты будут распределены в первую очередь на первичный и вторичный уровень лечебной сети. Согласно протоколам лечения гриппа и ОРВИ, они не предназначены для самостоятельного применения, их прием должен осуществляться только под контролем врача.
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