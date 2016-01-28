Препараты против гриппа развозят по регионам - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, объем гуманитарной помощи из Литвы составил 2 443 упаковок «Тамифлю» и 27 645 упаковок «Реленца».

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Препараты будут распределены в первую очередь на первичный и вторичный уровень лечебной сети. Согласно протоколам лечения гриппа и ОРВИ, они не предназначены для самостоятельного применения, их прием должен осуществляться только под контролем врача.