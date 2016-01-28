В Чернигове расследуют преступную деятельность главного врача медучреждения

14:03, 28 января 2016
Новости регионов
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В Чернигове полиция расследует факт злоупотребления служебным положением главным врачом медицинского учреждения в областном центре, который нанес ущерб на сумму 1,3 млн грн.

112.ua

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

Согласно сообщению, на этой неделе управление по защите экономики в Черниговской области Национальной полиции Украины разоблачило факт злоупотребления служебным положением со стороны главврача одного из медучреждений Чернигова.

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В конце 2014 года главврач этого учреждения заключил незаконный договор аренды с коммерческим обществом о передаче в платное пользование здания котельной, оборудования и теплосетей для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды этому коммунальному лечебно-профилактическому учреждению.

Исполнительный комитет городского совета по представлению общества утвердил тарифы на отопление и поставку горячей воды для расчетов с медучреждением, в которые вошли арендная плата, коммунальные платежи, расходы на топливо, налоги, рентабельность, а также другие расходы, не свойственные для деятельности котельных (командировки персонала, аренда офисной техники и т.п.).

По предварительным подсчетам (учитывая объемы потребленного газа до передачи в аренду котельной в 2014 году), в результате заключения вышеуказанных сделок коммунальное лечебно-профилактическое учреждение нанесло ущерб государственным интересам в виде переплаты коммерческому обществу свыше 1,3 млн гривень.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Продолжается досудебное расследование.

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