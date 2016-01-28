На Волыни с подозрением на пандемический грипп умерли трое людей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления здравоохранения облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление Госсанэпидемслужбы в Волынской области.

Отмечается, что за третью неделю 2016 года уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения области значительно вырос, эпидемический порог превышен на 97,3%. Превышены эпидемические пороги в городах Луцке на 37,9%, Нововолынске - на 51%, Луцком, Гороховском, Камень-Каширском и Киверцевском, Ковельском районах — более чем в два раза. Приближаются к эпидпорогу Локачинский, Любомльский, Шацкий районы.

«На данных административных территориях вводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия, в том числе органами местных администраций применяются точечные ограничительные меры. В связи с высоким уровнем заболеваемости временно приостановлено обучение в общеобразовательных школах в городах Луцк, Нововолынск, Ковель, Локачинского района и селе Поддубцы Луцкого района», - говорится в сообщении.

С начала 2016 года из числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (20 638 человек), количество осложнений в виде пневмоний составляет 0,8% (заболели 167 человек).

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Всего с начала эпидсезона 2015-2016 годов заболели гриппоподобными инфекциями и ОРВИ 83 023 (7,7% от числа жителей области), из них более 50 тыс. (или 65%) детей до 17 лет, или 22% детского населения. За этот же период госпитализированы 2635 больных (3% от числа заболевших), из них 1801(68%) детей до 17 лет.

За период эпидсезона умерли с подозрением на грипп три человека, все взрослые, лабораторно подтвержден пандемический вирус А(H1N1) у двух человек.

«Лабораторией ГУ «Волынский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» с начала эпидсезона проведено мониторинговое вирусологическое обследование 110 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Вирус пандемического гриппа А(НШ1) выделен от 10 больных», - добавили в ГУ Госсанэпидемслужбы области.