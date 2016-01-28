На Житомирщине от пневмонии умерли еще два человека

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

По данным медиков, пневмония появилась как осложнение после гриппа.

«За последние сутки в области зарегистрированы 2 смерти от пневмонии, возбудитель которой еще не уточнен: один житель Житомира и один - Черняховского района. Проводятся необходимые лабораторные исследования для установления причины болезни», - говорится в сообщении.

«В настоящее время проводятся соответствующие лабораторные исследования на выявления вируса A (H1N1)», - отметили в ОГА.

В департаменте здравоохранения заверили, что для лечения больных пневмонией в области есть аппараты для вентиляции легких и другое необходимое оборудование. Все медицинские стационары обеспечены соответствующими антибиотиками.

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По данным управления здравоохранения облгосадминистрации, за последние сутки в области ОРВИ и гриппом заболели 2105 человек, из них детей – 828, взрослых – 1277, беременных женщин – 15.

Сейчас в области эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 21%.

Как сообщал УНИАН, в области в 25 случаях по результатам лабораторных исследований материала больных установлено, что с начала эпидсезона (с октября 2015 г.) выявлен вирус гриппа типа А(H1N1) пандемический, однако в большинстве случаев превалируют аденовирусы (41,7%), вирусы парагриппа (31,2%) и РС-вирусы (20,8%).

В Бердичеве две недели назад был зафиксирован смертельный случай, вызванный заболеванием свиным гриппом.