Должность медицинской сестры в луцкой больнице стоит $500

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, руководитель одного из лечебных учреждений областного центра, который вымогал деньги за содействие в трудоустройстве, задержан сегодня, 26 января, прокуратурой Волынской области совместно с работниками управления СБУ и следственного управления главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Чиновник требовал взятку в размере 500 долларов от женщины за содействие в трудоустройстве в учреждении медсестрой.

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Продолжается досудебное расследование. Медику грозит наказание за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать соответствующие должности и заниматься деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 января, в Тернополе задержали руководителя отдела кадров одной из тернопольских больниц при получении взятки. Руководитель отдела за помощь в трудоустройстве на должность медсестры требовала 2 тыс. долларов.