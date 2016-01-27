Черкащина: спасатели вытащили из снежного заноса "скорую" с роженицей

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, около 7 часов утра 27 января женщина, у которой начались родовые схватки, вызвала домой «скорую».

Пытаясь вывезти роженицу, медицинский автомобиль застрял в глубоком снегу, который выпал накануне.

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Когда водитель понял, что самостоятельно из снежного заноса ему не выбраться, врачи обратились за помощью в местную пожарно-спасательную часть.

Спасатели с помощью пожарного автомобиля отбуксировали автомобиль скорой помощи на расчищенную дорогу.

Впоследствии спасателям сообщили, что женщина родила здорового мальчика.

Это уже второй случай с начала года, когда спасателям приходится оказывать помощь роженицам. Неделю назад в Уманском районе из-за больших снежных заносов спасатели доставили беременную женщину в роддом трактором.